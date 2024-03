La prova quasi decisiva contro l’Ascoli "Determinati a far valere il fattore Picco"

Conferenza stampa anticipata al Venerdì Santo da parte di D’Angelo per parlare della sfida quasi decisiva contro l’Ascoli di lunedì 1 Aprile. E senza che accadano scherzi. Spezia dopo le ottime prove con Sud Tirol e Reggiana è atteso da due partite che potranno e dovranno segnare il destino degli aquilotti. Senza scaramanzia e senza calcoli sono gare da 6 punti, e quella con l’Ascoli vale doppio. E vale lo stesso per i marchigiani. Un arbitro internazionale, Sozza, a dimostrazione di quanto sia importante per il campionato la sfida del Picco.

Tanti i temi, dagli assenti e alle buone notizie sulla condizione della squadra. Ancora Reca out, ma per poco, il rientro di Kouda e la bella notizia del ritorno in gruppo di Wisniewski. Otto sfide alla fine, quattro in casa e quattro fuori per cercare di evitare i play out.

Mister e squadra pronti ai due mesi di fuoco... Due settimane di allenamenti, i Nazionali arrivati e come stanno?

"Kouda sta meglio e sarà a disposizione , vedremo se subito o a partita in corso . Gli altri stanno bene e sono tutti a disposizione. Eccetto Cassata che è squalificato. Ci siamo allenati bene e siamo pronti".

Non nascondiamoci sulla valenza della partita. Come è la tensione della squadra?

"Sappiamo dell’importanza della partita, credo che essere consapevoli dell’importanza di tutte le partite ci dovrà accompagnare fino alla fine del campionato".

Non bisogna ripetere gli errori fatti contro la Feralpi.

"Certo, la lezione sarà servita, sappiamo che giochiamo in casa con il pubblico che spingerà e quindi siamo pronti. Con la Feralpi abbiamo sbagliato approccio e questo ne deve più succedere".

Mister, lo Spezia ha trovato la sua dimensione. Cosa occorre fare?

"Sappiamo che la partita durerà 100 minuti e passa, la squadra si sta preparando al meglio. Sarà una partita difficile come tutte, ma giochiamo in casa e dobbiamo far valere il fattore Picco".

Cosa si aspetta dall’Ascoli e cosa si deve fare per portare la sfida della nostra parte.

"Noi dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo fare bene , certo il pubblico dalla nostra parte servirà darci una mano. Servirà concentrazione in ogni momento della partita".

Già a Reggio si è visto uno Spezia vivo, concentrato che arriva sempre primo sulle seconde palle.

"Stiamo bene, abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare cosi".

Modulo e l’assenza di Cassata. Il ruolo di Nagy e Cipot ? Wisnieskwi?

"Abbiamo Matjeu che puo giocare in quel ruolo, dipende se giocheremo a 3 o quattro, Nagy e Cipot sono due ottimi giocatori, il secondo molto giovane, ottimo esterno e ci sarà spazio anche per lui. Wisniewski sta meglio e piano piano sarà a disposizione".

Occorre essere un po’ più cinici in avanti. L’importanza di Verde?

"Le prestazioni ci sono sempre state, dobbiamo cercare di migliorare sempre e stare sempre concentrati per tutta la partita. Le occasioni le creiamo sempre come a Reggio e con Il Modena dove i portieri sono stati i migliori in campo. L’importante è esserci. Verde è uno dei nostri valori aggiunti la cui grande qualità non si discute".

Marco Zanotti