La Provincia: "L’asta per l’ex hotel Marche è stata pubblicata"

"Il 18 dicembre sull’Albo Pretorio online della Provincia l’ex Hotel Marche è stato messo all’asta con una base di 2milioni 268mila euro, con scadenza il 3 marzo 2025". "La Provincia ha a cuore Senigallia e lo ha sempre dimostrato" ha spiegato il presidente Andrea Carnevali, che ha anche risposto al sindaco Olivetti che durante la seduta del consiglio comunale di mercoledì aveva ribadito la sua idea di poter trasferire le classi di Medi e Corinaldesi, per cui sono è in atto l’installazione dei moduli, dopo la dichiarazione di inagibilità del plesso che li ospitava. Un soluzione che, secondo il primo cittadino, avrebbe fatto risparmiare tempo e donato una struttura più stabile agli studenti: "Preciso la non coerenza di certe affermazioni sulla destinazione dell’immobile come contenitore scolastico – dice il presidente - ora dopo un mese ci si lamenta che non è stato fatto nulla, cosa non vera, per valorizzare l’immobile a fini turistici".