"La Provincia responsabile dei ritardi sul ponte di Passo Ripe"

È durissima la denuncia del Consigliere regionale FDI Marco Ausili, del Coordinatore dei Circoli FDI della Valmisa Nicola Malerba e della Coordinatrice Comunale di FDI Trecastelli Sandra Amato. I rappresentanti di FDI richiamano l’attenzione sulla situazione paradossale in cui versa il territorio di Passo Ripe, frazione profondamente colpita dall’alluvione e oggi ancora divisa per un’infrastruttura che dovrebbe essere già in fase di ricostruzione, ma che invece resta bloccata per colpe burocratiche e gestionali.

"La Provincia ha una sola cosa da fare: dare esecuzione a un’opera urgente e necessaria. E invece resta immobile, lasciando le comunità locali in balìa dei disagi, con famiglie costrette a percorsi alternativi e imprese che vedono danneggiata la propria attività. Non è accettabile –dicono Ausili, Malerba e Amato –. La lentezza nella ricostruzione del ponte di Passo Ripe è una vergogna amministrativa che grida vendetta. I lavori sono fermi, inchiodati dall’incompetenza e dalla sciatteria della Provincia, guidati dal presidente Daniele Carnevali. E questo nonostante i fondi ci siano, già accantonati da tempo dalla struttura commissariale diretta dall’ingegner Stefano Babini: ben 1 milione e 300mila euro stanziati grazie al finanziamento del Governo Meloni".

Un’opera importante e da tempo richiesta dal territorio: "A fronte di risorse già disponibili, è dovere di chi governa i territori agire con tempestività. A maggior ragione quando si parla di opere pubbliche strategiche come un ponte che rappresenta un collegamento vitale".