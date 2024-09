La Provincia sceglie il Consiglio. Una sfida politica di alto profilo

Due ampi schieramenti, centrodestra e centrosinistra, dai quali attingere per comporre il nuovo Consiglio della Provincia di Ancona guidata da Daniele Carnevali (csx). Gli organi provinciali delle Marche al voto il prossimo 29 settembre, dalle 8 alle 20. L’Upi Marche ha fatto sapere che sono state depositate le liste (12 in totale tra le cinque Province) e sono state tutte ammesse. Come previsto dalla Legge Delrio sul riordino degli organi provinciali, le nuove assise rimarranno in carica per due anni, mentre i presidenti per quattro (dunque sono tutti confermati). Nell’Anconetano, tra consiglieri e sindaci, voteranno in 662 e potranno scegliere tra 24 candidati nelle due liste presentate. La lista del centrodestra è ‘Ancona: Provincia di tutti’: Ballante Ivana (consigliere Filottrano), Catani Giancarlo (consigliere Jesi), Consoli Tiziano (sindaco Maiolati Spontini), Fiorentini Giorgia (consigliere Falconara), Marcosignori Luca (consigliere Ancona), Mariotti Simona (consigliere Senigallia), Micucci Samantha (consigliere Castelplanio), Simonetti Silvano (sindaco Serra de’ Conti), Spadoni Chiara (consigliere Ostra Vetere), Stacchiotti Graziano (consigliere Agugliano), Strano Riccardo (consigliere Ancona), Stroppa Renzo (consigliere Fabriano). La lista del centrosinistra, invece, si chiama ‘Unione Democratica’: Ascani Roberto (sindaco Castelfidardo), Baldelli Pieramelio (consigliere Serra de’ Conti), Balducci Giovanni (consigliere Fabriano), Bartolucci Filippo (consigliere Jesi), Flamini Eliana (consigliere Osimo) Luciani Laura (consigliere Falconara), Mandarano Massimo (consigliere Ancona), Marinelli Maria Grazia (consigliere Poggio San Marcello) Nasuti Stefania (consigliere Offagna), Rossini Cinzia (consigliere Barbara), Tomassetti Angelo (consigliere Ancona), Verdolini Maria Francesca (consigliere Osimo). "Siamo riusciti, come coalizione di centrodestra e forze civiche, a comporre una lista di alto livello, di provata esperienza e di spirito di rinnovamento, per arrivare ad amministrare la Provincia di Ancona", ha detto il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ed eurodeputato Carlo Ciccioli. Gli ha fatto eco Thomas Braconi, segretario provinciale del Pd, secondo il quale la loro "è una lista eterogenea, composita e costruita nel rispetto della parità di genere, ma soprattutto estremamente rappresentativa sul piano territoriale: i vari candidati provengono infatti da tutte le aree della provincia di Ancona". Il seggio sarà allestito nella sede provinciale di Passo Varano. Scrutinio e proclamazione degli eletti lunedì 30 settembre. Quando costituiti i nuovi Consigli provinciali, si procederà al rinnovo dell’assemblea dell’Upi Marche: congresso convocato lunedì 14 ottobre, alle 10, al Seeport Hotel di Ancona.