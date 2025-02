La Publiesse manda ko i campioni d’Italia

24

FASANO

23

PUBLIESSE : Sanchez, Morettin 1, Vichi, Del Curto 3, Selimi, Ceresoli, Brutti 5, Vieira 2, Hammouda 6, Chiappini, Di Domenico, Capatina, Solustri, Sampaolo, Santinelli, J. Cuello 7. All. Guidotti.

JUNIOR FASANO: Sibilio, Guarini, Corcione, Boggia 1, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 3, Notarangelo, Cantore 5, Marinho Da Cunha 12, Capello Cardozo, Neglie, Mizzoni, Beorlegui 1, Rubino. All. Iaia.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Due punti d’oro per la Publiesse che riesce a superare i campioni d’Italia del Fasano all’ultimo secondo. Un missile di Hammouda che fa esplodere il Palas pieno e alla fine festante. E non può essere altrimenti, perché la squadra di Guidotti centra la terza vittoria consecutiva (+6 sulla zona playout) in una sfida con le squadre che si presentano entrambe prive di elementi importanti. "Una giornata di sport magnifica, che resterà indelebile nella storia della Publiesse e di tutta Chiaravalle" le parole di coach Guidotti.