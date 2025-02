"La pulizia potrebbe essere migliore"

"Il problema di corso Amendola è quello di riuscire a portare qui un afflusso maggiore di pedonabilità commerciale, questo è un centro commerciale, bisogna fare in modo che arrivino sempre più persone. Questo significa fare in modo che ci siano meno problematiche relative ai parcheggi o alla sosta, o al prezzo della stessa. Per quanto riguarda la sicurezza negli ultimi anni sembra abbastanza migliorata, la pulizia delle strade potrebbe essere migliore, con quest’amministrazione qualcosa è migliorato in questo senso. Inoltre quello che ha inciso molto su questa zona sono stati i lavori effettuati, prima il rifacimento dell’asfalto poi i marciapiedi, e questo ha allontanato persone verso altre zone. Adesso è arrivato il momento di riconvogliarle qui, altrimenti si perde il senso di quest’area commerciale".