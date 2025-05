La qualità della vita per fasce d’età. Sorpresa, Ancona è a misura di bimbo

Ancona si rivela una città a misura di bambino, conquistando un lusinghiero 11esimo posto a livello nazionale con 526,3 punti nella speciale classifica sulla Qualità della Vita per fasce d’età stilata dal Sole 24 Ore per l’edizione 2025. Buona la performance per la fascia 18-35 anni (24° su 107 province), mentre si attesta al 41° posto per gli over 65, con un focus sul consumo di farmaci per l’obesità. L’indagine, che misura e confronta il benessere nelle province italiane attraverso 15 indicatori per ciascuna generazione (anziani, giovani, bambini), offre un quadro sfaccettato per Ancona. Se i più piccoli godono di un ambiente particolarmente favorevole (decimo posto per competenza alfabetica, rette per le mense scolastiche e reati commessi nei confronti di minori con 25,4 ogni 10mila contro una media del 39,6) anche i giovani (18-35 anni) trovano nel capoluogo condizioni positive, con un piazzamento al 24° posto e un punteggio di 546,8 punti. In particolare gli indicatori più favorevoli nella categoria Giovani riguardano l’indice di soddisfazione per il proprio lavoro e il numero di laureati in percentuale sulla popolazione dai 25 ai 39 anni. Il capoluogo si distingue in negativo, con posizioni nella classifica nazionale rispettivamente al 98esimo posto e al 79esimo per il quoziente di nuzialità e il numero di incidenti stradali notturni.

Più articolata la situazione per la qualità della vita degli anziani (over 65), dove Ancona si colloca al 41° posto con 492,0 punti, una posizione di media classifica. Tra gli indicatori specifici emersi per la città in questa fascia, si segnala il 106° posto per il consumo di farmaci per l’obesità, con un valore di 0,324 unità minime pro capite vendute, indicando un’area che potrebbe richiedere maggiore attenzione in termini di prevenzione e stili di vita sani. Alto anche il punteggio per il consumo di farmaci per la depressione e le malattie croniche.

Ma qual è invece il quadro regionale? Per Macerata si registra un 19/o posto nella classifica riguardante i bambini, con la 7/a posizione per competenza alfabetica e 8/a per reati commessi ai danni di minori; la città maceratese si posiziona al 28/o posto per la qualità di vita dei giovani e al 25/o per gli anziani. In quest’ultima graduatoria Macerata brilla per gli orti urbani molto superiori alla media nazionale. Quanto alle altre città delle Marche: per Ascoli Piceno 32/o posto per la qualità di vita dei bambini, 30/o per i giovani e solo 70/o per gli anziani; Pesaro Urbino si posiziona solo 75/a per la qualità di vita per i bambini, 47/a per i giovani e 48/a per gli anziani. Infine Fermo: 67/o posto per i bambini, 60/ per i giovani e 43/o per la qualità di vita degli anziani.