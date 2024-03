La Questura entra nelle scuole contro bullismo, droga e violenza

Continua senza sosta il progetto ´Educhiamo insieme alla legalità´, avviato sei mesi fa e giunto alla seconda edizione per l’anno scolastico 2023/204, realizzato dalla Questura di Ancona in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale. L’iniziativa ha interessato gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della città e della provincia di Ancona. Oltre 70 gli incontri che si sono tenuti nei vari plessi da settembre ad oggi e centinaia gli studenti coinvolti. Tutti gli incontri hanno visto la partecipazione dei poliziotti dei Commissariati di Osimo, Jesi, Senigallia e Fabriano, dei poliziotti della questura, dei funzionari, dei poliziotti di quartiere, dei cinofili e delle varie specialità. I cinofili, grazie al prezioso ausilio dei poliziotti a 4 zampe, sono stati presenti nelle scuole al momento dell’ingresso degli studenti e durante le pause, svolgendo un’importante attività preventiva che, in alcuni casi, ha portato anche al ritrovamento, nelle vicinanze di una scuola, di alcuni grammi di hashish. Nei numerosi incontri che si sono svolti i poliziotti hanno affrontato tematiche diverse , tra cui prevenzione di (cyber)bullismo e violenza di genere, con interventi specifici per illustrare ai docenti ed agli studenti gli strumenti di prevenzione dell’Ammonimento del Questore, nelle forme di stalking e violenza domestica. Si è parlato di Costituzione e di droghe, ma anche di reati informatici e abuso di alcool. È stata anche presentata l’app Youpol. Durante gli incontri i poliziotti hanno sensibilizzato giovani e giovanissimi al parlare e raccontare sempre le difficoltà, soprattutto nella difficile fase dell’adolescenza dove spesso hanno modelli di riferimento negativi e fuorvianti. Non solo lezioni ma anche dibattiti ed interazioni, i poliziotti hanno risposto alle curiosità, alle domande ed ai dubbi dei numerosissimi studenti incontrati durante questi mesi.