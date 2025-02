La questura ha rottamato 675 armi di titolari privi di certificato medico

L’ufficio armi della questura, a seguito di controlli sulla tenuta delle armi da fuoco, ha rottamato da inizio anno 675 tra fucili e pistole, detenute da soggetti privi di certificazione medica. il Decreto Legislativo 104 del 2018, ricorda la questura, obbliga i detentori a munirsi di certificato che attesti l’idoneità psicofisica e in caso di violazione di tale obbligo è previsto che il prefetto ne vieti la detenzione ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In questi giorni la questura ha inviato a molti detentori residenti in città una raccomandata con richiesta di presentare urgentemente la certificazione scaduta di validità. L’ufficio armi ricorda di prestare molta attenzione alla scadenza del certificato di idoneità alla detenzione o al porto per ovvi motivi di sicurezza pubblica.