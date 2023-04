La questura promossa "Ora ci aspettiamo più agenti in campo"

"La Questura di Ancona torna da Dirigente Generale, ora ci aspettiamo un aumento delle dotazioni organiche". Lo sottolinea il sindacato Siulp Marche che ricorda: "Il 23 aprile è la data di entrata in vigore del dl 22 aprile 2023, n. 44, che all’articolo 15, comma 2, eleva nuovamente la qualifica della funzione del Questore di Ancona a Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza". "Un atto formale che abbiamo sempre auspicato – scrive il segretario generale provinciale del Siulp di Ancona, Alessandro Bufarini – a cui, però, dovrà seguire un aumento di dotazioni organiche con la modifica delle tabelle allegate all’Atto Ordinativo Unico dello scorso giugno, che entrerà in vigore il 21 luglio: prevedeva per la Questura di Ancona 195 unità, portandole a un numero ben superiore, almeno oltre all’attuale organico".

Il Siulp auspica "che tale elevazione si rifletta positivamente su tutti i Commissariati, Reparti e le Specialità della Polizia di Stato in provincia, anch’essi in seria difficoltà di organico. La questura di Ancona conta circa 250 unità, ma la carenza di personale commisurata ai servizi da svolgere e considerato l’aumento dell’età media portano serie criticità: l’ufficio a diretto contatto con i cittadini, quello deputato a prevenzione e soccorso pubblico (Upg e Sp), sta ‘sopravvivendò solo con continue aggregazioni di sottufficiali distolti dall’attività investigativa della Squadra Mobile".

Il sindacato auspica una "più efficace ed efficiente riorganizzazione del lavoro interna, fatta di priorità" ed esprime necessità di "valorizzare il personale visto che gli si pretende sempre di più in considerazione delle necessità sempre maggiori di sicurezza nel territorio ma anche di quelle amministrative verso i cittadini come le esigenze dell’ufficio immigrazione e dei passaporti".

Dal Ministero il Siulp attende "un’adeguata assegnazione di personale fin dalle movimentazioni ministeriali di giugno, in questura e alla Polizia Stradale perché nel 2022 i potenziamenti per tali uffici sono stati molto scarsi (11 unità in questura, un’unità alla Stradale a fronte di un numero crescente di pensionamenti (per il 2023 prevediamo oltre le 40 unità) e del costante aumento dell’età media"