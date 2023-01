La questura si organizza: aperture straordinarie

"Nell’ottica di agevolare i cittadini ed in generale l’utenza dell’intera Provincia, riducendo i tempi di attesa al rilascio dei titoli di espatrio, il questore Cesare Capocasa ha disposto l’ampiamento dei posti in agenda on line, nonché delle aperture ulteriori e straordinarie degli sportelli passaporto di Ancona e della provincia". La notizia arriva dalla questura di Ancona che provvederà ad aprire una giornata di sportello settimanale, tutti i giovedì, a partire dal prossimo 2 febbraio, dalle 9 alle 12, con accesso libero allo sportello, per un numero massimo di 60 utenti. "Potranno quindi presentarsi direttamente tutti coloro che hanno necessità del passaporto a breve e che non sono riusciti a prenotarsi in tempo utile" spiegano dalla questura dorica. Ma non è tutto perché "I commissariati di polizia della provincia (Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano) effettueranno invece degli open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle seguenti date: 28 gennaio, 11 febbraio, 25 febbraio, 11 marzo (tranne il commissariato di Osimo che effettuerà l’open day il 18 marzo) e il 25 marzo".

"Si ritiene tuttavia opportuno rammentare a tutti gli utenti che, anche al di fuori di queste circostanze, in caso di effettiva urgenza comprovata (motivi di salute, lavoro e studio) – spiegano ancora dalla questura – è sempre possibile scrivere agli indirizzi di posta certificata richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con procedura d’urgenza, che viene operato con priorità". Ecco tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata a cui poter scrivere in caso di urgenze comprovate, per Ancona: [email protected], per Jesi: [email protected], per Senigallia: [email protected], per Osimo: [email protected], per Fabriano: [email protected]".

Il questore Capocasa: "La Questura ed i Commissariati dipendenti hanno messo in atto, già da tempo, opportuni accorgimenti per assicurare agli utenti la possibilità di richiedere in modo agevole il rilascio dei titoli di espatrio, per contrastare il momento di particolare congestione dovuto sia alla ripresa dei viaggi post pandemia sia all’uscita della Gran Bretagna dall’Ue".