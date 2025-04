La rabbia dei residenti: "Anche fogne a cielo aperto. Qui non ne possiamo più"

Il degrado abita a due passi da piazza Ugo Bassi, per la precisione tra Largo Sarnano e via Scrima, dove un’area privata, su cui si affacciano gli abitanti dei palazzi circostanti, è diventata una specie di discarica abusiva a cielo aperto. Lo raccontano proprio i residenti della zona, stanchi di una situazione che si trascina così da anni. Tra le abitazioni, infatti, proprio sul retro dell’edificio dei testimoni di Geova, c’è un’area privata ben delimitata da una sbarra e da più di un cartello, oltre i quali ci sono furgoni, materiali edili sparsi in diversi punti, oggetti da smaltire da AnconAmbiente tra i quali anche un vecchio materasso, e poi due buchi per terra dove scorrono acque di scarico a cielo aperto, con il rischio che qualcuno che passa di lì, perché l’area è privata ma anche frequentata, rischi seriamente di caderci dentro, come testimoniano le immagini inviate alla nostra redazione. Sempre all’interno dell’area anche dei mezzi che non si capisce bene se attendano di essere recuperati e rimessi in funzione, oppure se sono anch’essi da smaltire.

"Qualche giorno fa mi dicono che sia arrivata la polizia locale e che abbia fatto coprire i buchi che c’erano per terra con delle lamiere, almeno per evitare che qualcuno si faccia male. Ci sono fogne a cielo aperto" racconta un residente della zona che preferisce mantenere l’anonimato. La situazione sembra protrarsi così da molto tempo: "Quei buchi stavano lì da un mese e mezzo, e lo stesso il resto, gli scooter, qui è sempre un disastro. E poi una situazione del genere favorisce la frequentazione di pantegane. Siamo arrivati all’esasperazione. Il proprietario dell’area – spiega ancora il residente – non abita qui, in passato gli abbiamo fatto scrivere anche da un avvocato, ma è da anni che la situazione è sempre la stessa. Quella è una discarica abusiva a due passi dalle abitazioni e la cosa paradossale è che poco distante ci parcheggiano i carabinieri forestali, proprio l’Arma che si occupa di tutelare l’ambiente. Oltre la sbarra c’è il parcheggio sotterraneo dei residenti di via Scrima, a pochi metri i testimoni di Geova, e lì quel disastro. Certe volte ho visto anche delle bombole. In un’area già degradata non può essere ammissibile una situazione del genere. E’ una cosa che va assolutamente risolta".

g.p.