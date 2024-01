La rabbia dei sindacati: "Garantire la sicurezza è un dovere dello Stato. Fermiamo questa strage"

"Ancora un incidente, ancora un infortunio mortale. Questa situazione nel nostro Paese è diventata inaccettabile". Così fuori dallo stabilimento Cnh industrial (ex Fiat trattori) i rappresentanti sindacali di Fiom Cgil-Fim Cisl-Uilm-Aqcf di Ancona. "Ora gli organi competenti avranno il compito di fare chiarezza sulla esatta dinamica di quanto avvenuto – spiegano – ma vogliamo ribadire come la salvaguardia della vita e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori deve essere un dovere dello Stato, delle istituzioni e delle associazioni Industriali". "La cultura della salute e sicurezza deve essere un patrimonio comune e le risorse utilizzate anche in formazione non possono essere considerate costi ma investimenti per il futuro del nostro Paese" concludono dalle segreterie provinciali e dalle Rsa di stabilimento. Per ora nessun commento sul come e perché il 54enne, addetto al ripristino della copertura della parte esterna dello stabilimento abbia perso la vita.

"Esprimiamo – aggiungono – profondo dolore e massima vicinanza alla famiglia del lavoratore della ditta esterna adibita alla manutenzione all’interno del sito produttivo. Abbiamo chiesto all’azienda la messa in libertà di tutte le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento per l’intera giornata di oggi, in segno di cordoglio. L’azienda ha immediatamente accolto la richiesta e tutti hanno lasciato lo stabilimento".

"Ancora una volta, l’ennesimo operaio è morto a causa di un incidente sul lavoro – aggiungono Paolo Capone, segretario generale Ugl e Gianluca Giuliano, commissario regionale Ugl Marche – Chiediamo al Governo di intervenire immediatamente al fine di rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro. È doveroso fermare simili tragedie intensificando i controlli e garantendo un’adeguata e continua formazione".

A intervenire è anche la presidente Anpi Jesi Rosalba Cesini: "La strage infinita dei nostri lavoratori ci rattrista e ci indigna perché mostra in maniera lampante la contraddizione di un Paese che costituzionalmente dev’essere fondato sul lavoro e le misure di sicurezza che sono evidentemente, drammaticamente e largamente inadeguate. Ciò che è avvenuto è davvero il lutto della nostra comunità, ma non ci si può limitare al pur doveroso cordoglio. Non si può morire per lavorare. Non era questa l’Italia che hanno sognato i partigiani. Non è questa l’Italia disegnata nella Costituzione, ove si recita che l’iniziativa privata è libera, ma non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza. Occorrono misure radicali e strutturali. Un Paese che conta mille morti all’anno e centinaia di migliaia di feriti sul lavoro non è un Paese civile".

