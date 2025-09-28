La rabbia del Parco. Strada abusiva a Portonovo: "Andiamo a chiudere tutto"

La strada abusiva sopra Portonovo, segnalata ieri dal nostro giornale, è l’ennesimo sfregio ad uno dei luoghi più belli e importanti, dal punto di vista turistico e ambientale, delle Marche. Chi l’ha realizzata si sente padrone di un luogo che invece appartiene a tutta la comunità, che andrebbe da questa protetto e salvaguardato e non utilizzato come se si trattasse di un campo di lenticchie di cui, comunque, andrebbe rispettata la proprietà privata. Questa strada non è altro che un ulteriore sentiero illecito che va ad aggiungersi agli altri presenti sul Conero, realizzati senza autorizzazione con incuranza del luogo, della sua biodiversità, dei pericoli che possono nascondere.

"Siamo preoccupati per questa fruizione – ha detto al Carlino il direttore del Parco del Conero Marco Zannini – sia per l’aspetto della sicurezza di chi frequenta il Parco sia per l’aspetto legato all’ambiente naturale". La strada, infatti, è stata creata dove ha ceduto la staccionata sopra alla spianata da cui partono i deltaplani in una proprietà privata, senza autorizzazione alcuna da parte dei proprietari e delle autorità competenti. Da sopra si unisce con l’antico percorso che anticamente conduceva a Portonovo e passando per l’area del Campeggio Adriatico e il bosco giunge alla baia. Sicuramente un tratto non sicuro da percorrere. Il Comune ha già stabilito di creare un percorso pedonale per la discesa e per l’accessibilità inclusiva della baia, inserito nel pacchetto Eco-cluster di Portonovo che prevede 5,7 milioni di euro, da parte della Regione Marche, per gli interventi territoriali ITI provenienti dai fondi europei. Un intervento importante per la baia che prevede anche il recupero degli ex Mutilatini.

Ma i "terroristi dell’ambiente" non hanno potuto attendere un sentiero sicuro e progettato nel migliori dei modi dal punto di vista della sicurezza e del rispetto del bene comune. "Noi da normativa – prosegue Zannini – gestiamo la fruizione del Parco secondo il Piano strategico per indicare dove andare e come andarci, a piedi, in bici o a cavallo. Questi strumenti portano alla Carta escursionistica che diamo a tutti. Dove si va ci sono cartelli su cui è indicato come andarci e se ci sono pericoli, come comportarsi, di non accendere fuochi, di non abbandonare i rifiuti. Facciamo costantemente una campagna di sensibilizzazione con le Guide del Parco". Cosa succederà ora per questa strada abusiva lo sottolinea chiaramente: " E’ un abuso che porta in campo i Carabinieri forestali. Interverremo con dei cartelli di divieto e ripristineremo la staccionata in accordo con la proprietà. Invitiamo tutti a rispettare le regole che non sono state fatte per limitare di godere il Parco ma per difenderlo con consapevolezza" conclude il direttore del Parco del Conero Marco Zannini.

Claudio Desideri