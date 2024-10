La rabbia monta: una sollevazione

I social sono sempre da prendere con le pinze perchè le esagerazioni a volte distorcono la realtà. Ma la grande piazza telematica è pur sempre un termometro e misura la rabbia che in questi giorni sta montando per una vicenda che ha numerose implicazioni, non solamente ambientali. Il fatto di aver intaccato uno degli angoli più suggestivi della baia ha smosso inevitabilmente le coscienze di molti. Mai, come in questa occasione le interazioni anche sul nostro sito sono state così importanti, a dimostrazione della rilevanza dell’argomento che non è in alcun modo sminuibile se non da chi ha un secondo fine senza dubbio poco nobile. Continueremo a dar voce ai cittadini su questa vicenda che va evidentemente al di là del taglio dei lecci, raccogliendo le sensazioni della gente che invitiamo anche a scriverci alla mail cronaca.ancona@ilrestodelcarlino.it