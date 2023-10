La raccolta alimentare dell’Ordine di Malta

Si è svolta nella giornata di sabato 30 settembre presso la città di Ancona una giornata di raccolta alimentare organizzata dalla delegazione Marche dell’Ordine di Malta e destinata alla casa di accoglienza Dilva Baroni. Grande la risposta da parte della cittadinanza che ha immediatamente risposto acquistando, per poi donarli ai volontari dell’Ordine presenti in loco, una grandissima quantità di alimenti a lunga conservazione, beni di prima necessità e prodotti per l’infanzia. Fondamentale per il buon esito dell’ iniziativa la preziosa collaborazione con il locale punto vendita Conad di Via Trieste.