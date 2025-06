La raccolta differenziata arriva sotto l’ombrellone

"Pulita è più bella", al via la campagna di sensibilizzazione sotto l’ombrellone per favorire la raccolta differenziata in spiaggia. Spiaggia che, con l’avvento della stagione più calda, ha iniziato a gremirsi dall’ultimo fine settimana. E così, Marche Multiservizi Falconara è al lavoro per tirare a lucido i lidi cittadini. Dopo una pulizia straordinaria per eliminare quanto le mareggiate invernali avevano depositato sulla costa, ora ci si prepara al corretto conferimento dei rifiuti sul lungomare. Per garantire un servizio sempre più efficiente e puntuale si spinge sull’acceleratore della comunicazione. Sotto a ogni ombrellone, infatti, saranno appese le locandine per promuovere la differenziata con tutti i consigli giusti per chi conferisce. Una pagina è completamente dedicata a ‘Gli ingredienti di una buona raccolta differenziata’. Oltre a un testo, in italiano ed inglese, con qualche indicazione generale per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, campeggia sulla locandina plastificata un Qr code. Se inquadrato con la videocamera dello smartphone consente di scaricare la guida alla raccolta differenziata: un vademecum completo e aggiornato per non sbagliare un colpo.

Sul retro del flyer altre importanti informazioni, comunicate anche questa volta in italiano ed inglese: la regola delle 4R (ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare) e il richiamo all’applicazione Junker. "La sostenibilità non va in vacanza – sostiene l’assessore all’Ambiente Elisa Penna –. Con questa campagna vogliamo portare la raccolta differenziata sempre più nel quotidiano, anche in spiaggia ma in maniera semplice e divertente. Non si tratta solo di tenere pulito il nostro litorale: è un invito a ripensare i nostri gesti, anche i più semplici, come atti di responsabilità verso il territorio. Falconara dimostra che il rispetto per l’ambiente può essere parte integrante dell’esperienza vacanziera a turistica, senza rinunciare alla leggerezza dell’estate".