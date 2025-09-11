La Raffineria Api a processo: "I nostri figli con crisi respiratorie"

Un bambino di otto anni portato al pronto soccorso dal padre per una crisi respiratoria, un altro di sei anni a cui si sono gonfiati i linfonodi del collo. E ancora un’anziana con problemi d’asma che non respirava bene e un anziano che ha avuto problemi agli occhi e alla gola per giorni. E’ entrato nel vivo, ieri mattina, il processo a carico della Raffineria Api di Falconara, relativo all’inchiesta "Oro Nero" dei carabinieri del Noe.

Dopo le prime assoluzioni, arrivate a maggio scorso per tre dei 18 iniziali imputati, perché è caduto il reato di abuso d’ufficio (abrogato dalla riforma Nordio), ha preso avvio la fase dibattimentale del processo dove le accuse, a vario titolo, sono disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali, lesioni colpose, rivelazione di segreto d’ufficio e istigazione alla corruzione. A salire sul banco dei testimoni sono stati i cittadini di Falconara che hanno respirato forti esalazioni di idrocarburi per giorni dopo l’incidente al serbatoio Tk 61, avvenuto il 13 aprile del 2018. Si era inclinato il tetto galleggiante della cisterna durante un’operazione di bonifica e aveva fatto uscire una nuvola di gas nell’aria avvertita per chilometri.

Nel processo, in corso davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, si fa riferimento a cattivi odori provenienti dalla raffineria fino a metà del 2022. Una decina i testimoni sentiti ieri, alcuni sono parte civile con gli avvocati Monia Mancini e Francesca Patruzzo che rappresentano anche i comitati ambientalisti. La mamma di un bambino che all’epoca aveva sei anni ha portato in aula le foto del figlio dove si vedono i linfonodi ingrossati durante i giorni delle esalazioni dovute all’incidente al serbatoio. "Io avevo nausea e mal di testa – ha detto la mamma – mio figlio piccolo ha anche vomitato, mi sono spaventata. Il gonfiore lo ha avuto per un anno, ancora oggi ha problemi alla gola". Le foto sono state acquisite.

Il padre di un bambino che nel 2018 aveva otto anni ha raccontato che il 13 aprile del 2018 aveva lasciato il figlio dai suoceri la mattina e che poi lo avevano chiamato perché il piccolo, che soffriva di asma, aveva una crisi. "L’ho dovuto portare al Salesi – ha detto il cittadino – crisi così forti non ne aveva mai avute". Una residente di 79 anni, Gabriella Franconi, ha riferito che tornando a casa con il marito, aveva sentito le esalazioni. "Ho pensato fosse l’automobile – ha detto – invece era l’Api. Fuori c’erano anche delle strane bolle nell’aria. Io sono asmatica e per respirare mi sono dovuta nebulizzare il prodotto che ho per l’asma". Un 78enne residente in via Ville ha riferito di aver avuto bruciori agli occhi e alla gola per l’odore acre che c’era nell’aria. Tra i testimoni ieri c’era anche Roberto Cenci, del comitato Ondaverde. Ha ripercorso davanti ai pm Marco Pucilli e Paolo Gubinelli le denunce sporte da aprile del 2018 a metà del 2022, circostanziando i fatti che hanno poi portato al processo.

Sotto accusa tra i 17 imputati rimasti a processo ci sono l’amministratore delegato Api Giancarlo Cogliati, altri dirigenti e tecnici dell’organigramma della raffineria e l’ex dg dell’Arpam Giancarlo Marchetti (dall’abuso di ufficio è stato assolto). Prossima udienza il 24 settembre quando verrà a testimoniare la sindaca di Falconara Stefania Signorini.