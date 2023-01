"La ragazza con la fisarmonica" con Giorgi e il duo Mazzoni-Riganelli

Un viaggio nella disperata volontà di vivere di una giovane donna. E’ quanto propone lo spettacolo ‘La ragazza con la fisarmonica - Esther Béjarano e l’Orchestra di Auschwitz’, liberamente tratto dall’omonimo libro, in programma questa sera (ore 21) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. La serata, a cura di Bottega Teatro Marche, rientra nell’ambito delle inziative promosse quest’anno dal Consiglio regionale per il Giorno della memoria e sarà aperta dal saluto del presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini. La voce recitante dell’attrice Paola Giorgi, accompagnata dalle musiche tradizionali klezmer eseguite dal duo composto da Massimo Mazzoni (sassofono) e Christian Riganelli (fisarmonica), narrerà la storia di Esther Loewy Béjarano, nata nel 1924 in Germania da una famiglia di musicisti di origine ebraica. Deportata ad Auschwitz, riuscirà a salvarsi entrando a far parte dell’orchestra interamente femminile del campo di concentramento.

Nonostante fosse una pianista, per sfuggire al suo destino, si propose per suonare la fisarmonica, unico strumento mancante nella formazione. Conduzione affidata a Paolo Notari. Evento a ingresso gratuito; consigliata la prenotazione al link https:www.eventbrite.itebiglietti-la-ragazza-con-la-fisarmonica-514910309597.