La Real Cameranese si arrende in finale

La Real Cameranese si ferma all’ultimo ostacolo. È amaro l’epilogo della finale di Coppa Marche di Prima Categoria giocata mercoledì sotto i riflettori del Paolinelli di Ancona contro la Vigor Montecosaro. I maceratesi si impongono al campo Federale per 3-2 e si portano a casa il trofeo. Non bastano la parziale rimonta e il cuore della squadra allenata da Pantalone che va sotto appena passato il quarto d’ora per un gol di Bernabei contestato dalla Real per una presunta posizione di fuorigioco. Sempre Bernabei affonda poco dopo per il doppio vantaggio della Vigor. Baldini non riesce a riaprire la sfida nella frazione iniziale, mentre la Vigor Montecosaro sigla il terzo gol a inizio ripresa con Tulli. La parziale rimonta a tinte rossonere porta la firma di Marchionne, autore di una doppietta su calcio di rigore, ma l’aggancio alla Vigor rimane solo un sogno nonostante la superiorità numerica per la squadra di Camerano vista l’espulsione di Tidei per doppia ammonizione.