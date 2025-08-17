La Recanati-Pieve Torina alla Petrucci Zero24. Alessiani conquista la gara per gli Allievi

L’ultima perla della Petrucci Zero24 Cycling Team la vittoria nella Recanati – Pieve Torina, uno degli appuntamenti prestigiosi per la categoria allievi del ciclismo regionale di agosto grazie al 16enne di Grottammare Andrea Gabriele Alessiani.

Il campione regionale FCI Marche conclude in beata solitudine, conquistando la sua sesta vittoria stagionale. Altri due atleti della Petrucci Zero24 Cycling Team nei primi cinque. Giulio Vitali secondo ed Emanuele Morganti quinto, mentre di bronzo è Davide Sdruccioli (Recanati Marinelli Cantarini). Da non dimenticare anche la vittoria sempre negli Allievi al 43esimo Trofeo Città di Oratino, con una straordinaria prova collettiva. Emanuele Morganti e Edoardo Fiorini chiudono rispettivamente primo e secondo dopo una fuga a due, seguiti da Leonardo Grimaldi (quarto), Gianmarco Paolinelli (quinto) e Stefano Alessiani (sesto).

Una stagione da applausi per la formazione chiaravallese della Petrucci festeggiata a inizio mese con una serata ad Agugliano emozionante, partecipata e ricca di momenti da ricordare per celebrare i risultati eccezionali di una stagione 2025 ancora in pieno svolgimento, ma già straordinaria per le squadre Giovanissimi, Esordienti e Allievi. I numeri parlano chiaro: 24 vittorie, 15 secondi posti, 21 terzi posti e, soprattutto, ben 7 maglie tricolori conquistate dai ragazzi della Zero24. Un risultato eccezionale che comprende il titolo italiano di cronometro individuale vinto da Tommaso Cingolani, quello italiano di cronometro a squadre vinto da Tommaso Cingolani, Filippo Cingolani, Andrea Gabriele Alessiani ed Edoardo Fiorini, il titolo italiano su strada sempre di Tommaso Cingolani, e l’ultimo, in ordine temporale, il titolo di campione italiano pista – specialità omnium – conquistato da Edoardo Fiorini. Un bottino che ha proiettato la Petrucci Zero24 in vetta al ranking nazionale con 314 punti, nettamente al di sopra delle altre società italiane.

Presente alla serata anche l’ex presidente del ciclismo regionale e presidente onorario della società, Lino Secchi, che ha rievocato con passione le origini del team, i sacrifici dei primi anni e la soddisfazione di vedere oggi una squadra capace di portare a casa, nella stessa stagione, titoli italiani su strada, a cronometro e in pista. Un traguardo storico mai raggiunto prima da una sola società.

"Divertitevi, rispettatevi e siate amici fra voi – ha detto rivolgendosi agli atleti – e ricordate che questa forza nasce anche dai momenti difficili, quando si andava avanti senza vittorie, ma con tanta determinazione".