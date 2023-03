La Regione alza il tiro "Spazi e sostenibilità, così rilanciamo il porto Ora il governo ci ascolta"

Il porto perno centrale del sistema delle infrastrutture dell’intermodalità regionale. Partendo da questo, il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli che tra le deleghe ha anche quella allo scalo marittimo, ha messo tra gli obiettivi del suo mandato proprio quello del rilancio del porto dorico. "Un lavoro – spiega il presidente – che è iniziato da tempo e che, adesso, inizia a trovare i primi momenti di concretezza". Ma come mai solo ora? "Da quando sono stato eletto ho più volte invitato ad Ancona i rappresentanti dei precedenti governi senza avere riscontri. Adesso il dialogo c’è e lo dimostra anche la presenza nel capoluogo di alcuni rappresentanti governativi che si stanno impegnando su questo fronte. Senza dimenticare il viceministro Rixi con il quale mi sono incontrato a Roma pochi giorni fa". Presidente, come crede si possa rilanciare lo scalo? "In questo momento il porto è in una fase di poca attrattività. Non riesce ad andare avanti e a sviluppare le sue potenzialità. Questo è dovuto in primo luogo alla mancanza di spazi. Bene il collegamento con l’autostrada, che è finanziato e per il quale il commissario sta accelerando per far iniziare il cantiere, ma se poi lo scalo non ha spazi si fa ben poco". Ed è...