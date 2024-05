La Regione chiede un’inchiesta pubblica

Impianto eolico Monte Miesola, dopo le perplessità e il pressing dei sindaci di Fabriano e Sassoferrato la Regione chiede l’apertura di un’inchiesta pubblica. La Giunta regionale ha proposto all’assemblea legislativa delle Marche di richiedere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la convocazione dell’inchiesta pubblica per l’impianto eolico attualmente sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale statale. "La richiesta di procedere in tal senso – spiegano dalla Regione - è stata presentata dai Comuni di Fabriano e di Sassoferrato e dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi, e prevede che l’Assemblea legislativa, chieda all’autorità competente l’inchiesta pe la diffusa e informata partecipazione e metta in condizione l’autorità competente di esprimersi sulla realizzazione del progetto nella maniera più adeguata e ponderata" L’impianto, di potenza pari a 47,6 MW, prevede: la realizzazione di 8 aerogeneratori, due dei quali collocati nel Comune di Fabriano e sei in quello di Sassoferrato, ciascuno di potenza di 5,95 MW, tripala di diametro massimo pari a 155 metri e altezza fuori terra pari a 200 metri, una stazione elettrica di utenza di 1.600 mq di superficie, nel Comune di Sassoferrato, e le relative opere di connessione e strade elettrodotti. L’assessorato regionale all’Ambiente nella persona di Stefano Aguzzi ritiene opportuno che "i temi ambientali siano esaminati e discussi attraverso la diretta partecipazione delle comunità coinvolte".