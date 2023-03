"La Regione come intende intervenire?"

Ad Ancona sono pressoché dappertutto. A spasso a Vallemiano, al Piano, a Borgo Rodi, in via Angelini, al Pincio e ora metaforicamente pronti "ad entrare" anche a Palazzo Leopardi. Di chi parliamo? Dei cinghiali, che saranno oggetto di una prossima interrogazione presentata dal gruppo regionale del Pd: "Considerando che sono indifferibili e urgenti provvedimenti specifici da parte della Regione, più volte sollecitati dal Comune di Ancona – scrivono i dem – interroghiamo il presidente della Giunta e l’assessore competente per sapere quali interventi urgenti intendano mettere in campo".