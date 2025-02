La regione delle crisi. Ex Caterpillar, Pfizer e Fedrigoni: tutti i casi

La difficile situazione congiunturale si sta sempre più riflettendo, nelle Marche, sui livelli occupazionali. Accanto alle crisi delle grandi aziende ci sono però moltissime vertenze aperte tra le piccole e piccolissime, che rappresentano l’elemento caratterizzante del sistema delle imprese regionale. Secondo i dati della Camera di Commercio delle Marche, infatti, la composizione del tessuto imprenditoriale marchigiano, al termine del 2024, mantiene la predominanza delle imprese individuali (74.970; 51,6% delle imprese totali), seguite dalle società di capitale (43.525; 30%), mentre le società di persone fanno rilevare un peso del 16,1% (23.404 imprese); le altre forme giuridiche rappresentano infine il 2,3% (3.311 unità). Il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, ha evidenziato che "in un contesto di generale difficoltà economica il dato Movimprese conferma una discreta vivacità del sistema imprenditoriale". Ma la resilienza delle aziende marchigiane che ha permesso loro, fino ad ora, di affrontare le insidie della permacrisi adesso sta vacillando a causa delle crisi delle grandi aziende.

"Le vertenze simbolo e che maggiormente preoccupano, anche per i risvolti sociali oltre che occupazionali, sono la Beko, che colpisce le province di Ancona e Ascoli, la IMR (ex Caterpillar) a Jesi, la Fedrigoni a Fabriano – spiega Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche –, senza dimenticare la situazione della Pfizer di Ascoli, dove è stata raggiunta un’intesa sindacale ma l’attenzione resta alta. A ciò si aggiunge la crisi del settore moda regionale, che colpisce in maniera particolare il settore artigiano". Per uscirne "servirebbe un’azione politica strutturale che, però, mal si armonizza con la logica del consenso immediato. E` chiaro che la nostra regione paga dazio a una rete infrastrutturale da sempre carente che penalizza aziende e cittadini, oggetto di numerosi convegni ma che ancora non vede una concreta messa a terra". Analizzando i dati delle principali vertenze, alla Fedrigoni su 173 addetti 50 sono in cassa integrazione. All’ex Caterpiller di Jesi ora IMR su cento addetti ben 95 sono in cig. "I problemi non sono solo per le grandi aziende, ma anche per quelle di piccole e piccolissime dimensioni soprattutto quelle che operano nel settore della moda – ha detto Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo – e nel distretto calzaturiero il netto calo delle vendite, soprattutto delle esportazioni, delle grandi griffes ha causato un forte ridimensionamento delle commesse nelle aziende dell’indotto".

"Al tessuto imprenditoriale marchigiano, costituito in larga parte da piccole aziende, serve una spinta verso l’innovazione dei processi produttivi, l’innovazione dei prodotti utilizzando le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale, dando attenzione a green e sostenibilità – riprende Mazzucchelli –, ma per far questo bisogna fare sistema. Serve un progetto di sviluppo socio economico condiviso".

Vittorio Bellagamba