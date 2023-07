La Regione detta i tempi "I ritardi? Colpa della sinistra Il nuovo Salesi entro il 2026"

di Pierfrancesco Curzi

Sovrappasso e nuovo pediatrico Salesi a Torrette: per Francesco Baldelli, assessore regionale ai lavori pubblici, le responsabilità ricadono tutte sulle precedenti amministrazioni.

Assessore Baldelli, iniziamo dal ponte su via Conca: cosa non la convince sui tempi?

"Aspettavamo quest’opera da tempo, ma la inauguriamo in ritardo perché la passata amministrazione comunale ci ha chiesto numerose proroghe per mettere a terra il finanziamento della Regione (500mila euro stanziati dalla giunta Ceriscioli, ndr)".

Non pensa si tratti di un’opera per ora incompleta visto che l’ascensore non è utilizzabile? "Non sarà un ostacolo, anziani e disabili potranno usare i parcheggi prioritari dentro l’area ospedaliera. Dobbiamo aspettare delle autorizzazioni ministeriali previste per legge. Con questa opera saniamo in parte un serio problema".

Quale?

"Quello dei parcheggi in generale. È indecente e indecoroso che questo ospedale e il quartiere siano stati asfissiati per decenni dai parcheggi selvaggi attorno. La giunta Acquaroli ha stanziato 7 milioni di euro per nuove aree a favore dei dipendenti e dell’utenza. Siamo su via Conca che se adesso è a quattro corsie lo si deve a un nostro finanziamento".

Passiamo al nuovo Salesi, fermo da almeno due anni. Come se lo spiega?

"Stiamo recuperando alcune deficienze progettuali iniziali. Quando si costruisce su aree edificate si trovano interferenze che adesso abbiamo individuato e sanato e dunque possiamo ripartire di slancio. Non siamo stati con le mani in mano però nel frattempo realizzando le paratie del nuovo Salesi".

Scusi assessore, la nuova morgue è ferma da due anni e senza inaugurare quella il resto progetto non si muove...

"Ripeto, ci sono state delle interferenze che hanno portato via tempo. Intanto abbiamo lavorato alla variante per aumentare i piani del nuovo Salesi fino a 6 (in realtà sono 5, ndr) per accogliere ostetricia e ginecologia. Ciò consentirà di aumentare i posti letto da 119 a 201. Un’opera che cresce e con il finanziamento che passa da 56 e 84 milioni di euro, un importante investimento voluto dal presidente Acquaroli".

Quindi assessore conferma che la variante non corre pericoli, si farà?

"Sì, certo, confermo. È già definita e in verifica per le procedure tecniche del caso ed è in perfetto allineamento con il crono programma".

Conferma l’ok ai collaudi della nuova camera mortuaria?

"Sì, tempo qualche mese e verrà inaugurata così potremo abbattere i vecchi edifici dove sorgerà il nuovo Salesi".

Quando inaugurerete finalmente il nuovo Salesi?

"Penso entro i tempi del Pnrr, il 2026".