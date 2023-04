La Regione fa gol e rilancia l’occupazione nelle Marche

Rilanciare l’occupazione nelle Marche, ridisegnando "l’assetto dei servizi per il lavoro" e rendendo "più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro". L’assessore regionale a Lavoro e Formazione Stefano Aguzzi, ha illustrato così gli obiettivi del Programma Gol (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) che dal mese di maggio entra nella sua fase operativa con la sottoscrizione di convenzioni tra Regione Marche e Agenzie per il Lavoro per la collaborazione tra pubblico e privato nella gestione del programma che punta a contrastare la disoccupazione e che prevede l’erogazione ai beneficiari di servizi personalizzati. Previsti percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale e percorsi di inclusione "in collaborazione con gli altri servizi territoriali nel caso di bisogni complessi, quali quelli di persone con disabilità o con fragilità". Nella prima fase del programma, nel 2022, c’è stata la presa in carico dei beneficiari tramite i centri per l’impiego: "abbiamo chiamato uno per uno, i tanti disoccupati iscritti che magari da tempo non venivano inseriti nel mondo del lavoro oppure percettori di Reddito di Cittadinanza", i "cosiddetti inattivi, che non stavano lavorando, ma erano iscritti al centro per l’impiego". Con il secondo step "apriamo la fase di inserimento lavorativo di quelle persone che sono già adatte ad essere inserite nel mondo del lavoro".