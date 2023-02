La Regione incorona Tarcisio Pacetti per la sua attività solidale

Un riconoscimento del presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, Dino Latini, al presidente del Gruppo Amici per lo Sport di Falconara, Tarcisio Pacetti.

È quanto verrà consegnato oggi negli uffici della presidenza del Consiglio regionale di Ancona all’infaticabile e vulcanico Pacetti che, da anni, dirige un’orchestra di straordinari volontari impegnati nel sociale, nella prevenzione e nella salute, nella promozione sportiva e nell’inclusione delle persone con disabilità. Qualche numero della macchina del Gas: nella fitta rete di eventi organizzati, oltre 18mila persone sono state visitate e hanno offerto la loro presenza. O ancora sono state quasi 10mila le persone sottoposte a screening gratuiti, beneficiando di un servizio che la sanità pubblica potrebbe offrire con fisiologici ritardi. Tutto questo è sintomatico di un’organizzazione, il Gas, che funziona, fa del bene nella società e viene premiata dalla più alte personalità politiche. Non un caso, ma Dino Latini aveva già inviato una lettera al Gruppo Amici per lo Sport, negli anni più duri della pandemia, quando i volontari avevano organizzato d’intesa con il Comune il centro vaccinale di prossimità. Latini si era complimentato con tutti loro e in particolare con Pacetti. Oggi il presidente del Gas verrà premiato ufficialmente, quale rappresentante di un gruppo d’eccellenza: non è ancora noto il motivo ufficiale e quanto verrà scritto sulla targa. Ma se uno più uno fa due, a Pacetti e tutto il gruppo verrà riconosciuto un incredibile impegno sociale, decisivo per la comunità.