La Regione Marche allo Smau di San Francisco

"La Regione Marche segue il Roadshow internazionale di Smau e, dopo la tappa di Parigi, sarà presente all’appuntamento di Smau San Francisco, in programma dal 20 al 23 maggio 2024, grazie all’impegno dell’assessorato regionale alle Attività produttive".

Smau, ricorda la Regione, "è una articolata piattaforma di incontro e matching dedicata all’innovazione, si articola in un circuito annuale di appuntamenti territoriali ed è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione italiano e internazionale".

"Tra le 45 startup italiane rigorosamente selezionate 5 sono marchigiane, per un evento che rappresenta una grande opportunità per far conoscere la propria eccellenza innovativa agli investitori ed imprenditori statunitensi ed attivare rapporti commerciali, partnership ed investimenti con i diversi professionisti dell’ecosistema internazionale che visiteranno Smau San Francisco". "SMAU | Italy RestartsUp a San Francisco, - spiega - va oltre i confini geografici e cerca di creare una forte connessione tra l’ecosistema dell’innovazione italiano e l’ecosistema di San Francisco e Bay Area, fornendo un terreno fertile per Startup, Imprese, Investitori e i diversi attori dell’innovazione sia in Italia che nella Bay Area".