"La Regione salva la faccia all’esecutivo"

"A nostro parere la Regione sta cercando di salvare la faccia al sindaco e alle sue Giunte per le inadempienze degli ultimi anni". Lo scrive sui suoi profili social il capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini, in merito al finanziamento di 170mila euro previsto nell’assestamento di bilancio regionale e destinato al Comune per la messa a norma degli impianti sportivi. Quelle risorse, ha spiegato il primo cittadino Stefania Signorini al Carlino nei giorni scorsi, saranno utilizzate per interventi tecnici per il pubblico spettacolo, e consentire l’accesso delle persone alle palestre durante gli eventi, e strutturali, per sistemare i campi. "Dopo la tragedia della Lanterna Azzurra del 2018 – dice Baldassini -, la Prefettura nel 2021 aveva comunicato la sue prescrizioni in merito al Tulps legge di pubblico spettacolo per la ‘possibilità di fare accedere il pubblico alle manifestazioni sportive e non’. Oggi, solo dopo un finanziamento chiesto e ottenuto dalla Regione di 170mila euro, gli impianti sportivi potranno essere messi a norma. La Regione ‘amica’ governa da settembre 2020, ma nonostante sia ‘amica’ chissà perché solo ora arriva il finanziamento. Guarda caso l’assessore regionale al bilancio ‘amico’".