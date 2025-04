"La Regione sospenda le richieste per nuovi impianti in Vallesina"

"La Giunta regionale attui immediatamente una sospensione di tutte le richieste di autorizzazione riguardanti l’apertura di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali e non pericolosi nel territorio della media Vallesina, almeno fino all’entrata in vigore del nuovo Piano regionale dei rifiuti". Lo chiede la consigliera regionale Pd, Manuela Bora che ha depositato una mozione di in Consiglio.

Per la dem, "tra la popolazione residente nei comuni della media Vallesina, che conta oggi circa 30mila abitanti, c’è grande preoccupazione per le conseguenze sulla salute pubblica derivanti dall’esposizione a sostanze presenti nell’ambiente emesse dalle discariche – dice –. Preoccupazione che negli ultimi tempi è notevolmente cresciuta dopo la notizia riguardante la ventilata apertura di una nuova discarica a Poggio San Marcello per iniziativa di una società privata. Noi riteniamo che questo territorio abbia raggiunto la completa saturazione della tollerabilità ambientale e sociale rispetto a eventuali nuovi possibili insediamenti di impianti di discariche di rifiuti".

Per Bora, la Regione deve "fare propria la trasversale contrarietà espressa da amministrazioni e comitati".