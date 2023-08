La regista

Koko Okano, nata nel 1973, ha completato il corso di Master in Arte e Didattica dell’arte presso la Columbia University Graduate School. Si è occupata della progettazione di varie mostre anche presso il Museo Vangi. Conduce studi sulle possibilità della didattica dell’arte basata sui sensi non limitata alla vista. Di qui il suo interesse per le tematiche di cui si occupa da sempre il Museo Omero, e in particolare alla fruzione delle opere artistiche da parte dei soggetti non vedenti o ipovendenti.