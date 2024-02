La replica del sindaco: "Ora voglio capire chi sono e se stanno facendo politica. L’assessore Bertini resta"

"Voglio prima capire con chi ho a che fare, se si tratta di un coordinamento culturale o di un creatura politica. Mi chiedo perché l’anno scorso, quando in cassa non c’era un euro per loro lasciato dalla vecchia giunta, non hanno indetto una conferenza stampa come quella di stamattina (ieri, ndr)?". Sul tema della protesta delle associazioni che si occupano di cultura ad Ancona, il sindaco Daniele Silvetti non arretra di un centimetro e anzi contrattacca punto su punto. Invitato ieri all’incontro al Museo Omero, Silvetti, come tutti gli assessori della sua giunta, i consiglieri comunali (erano presenti soltanto Carlo Pesaresi, Susanna Dini e Francesco Rubini, tutti di minoranza), ha declinato l’invito attaccando il coordinamento pure sulle loro interlocuzioni: "L’incontro in Comune del 23 febbraio è troppo in là nel tempo? Ma se l’hanno voluta e avallata loro quella data? Comincio a pensare sempre di più di trovarmi di fronte a un interlocutore politico e non a un soggetto culturale. In questi primi mesi ho capito come si stanno muovendo, specie alcuni di loro e ne prendo atto. Detto questo, né io né la mia giunta abbiamo mai minacciato di azzerare tutto il cartellone, anzi faremo di tutto per salvaguardarlo".

Al coordinamento delle associazioni non piace l’andazzo del bando con manifestazione d’interesse, non si fidano e soprattutto parlano di tempi troppo stretti per programmare. Il primo cittadino risponde e spiega il cambio voluto dal nuovo corso amministrativo: "Chi si occupa e fa cultura ad Ancona deve capire che la musica è cambiata. Non vogliamo soltanto dare soldi a produzioni esterne, ma programmare anche nostri appuntamenti – spiega Silvetti – Popsophia, le grandi mostre d’arte sono promozioni dall’interno, basta soltanto delegare. Ciò non significa che mi voglio liberare di tutto il panorama, tutt’altro. Sul concetto della manifestazione d’interesse si ricrederanno, si tratta di una griglia in cui inserire i programmi e i finanziamenti. Alla cultura tengo molto, è stata una delle priorità in campagna elettorale, tant’è che per la prima volta esiste una dirigente (l’architetto Viviana Caravaggi Vivian, prima ai lavori pubblici, ndr) dedicata".

Le associazioni attaccano a spada tratta l’assessore Bertini, ne chiedono addirittura l’allontanamento, e Silvetti, altrettanto a spada tratta, la difende in maniera netta: "Non farò nulla di tutto ciò, io la giudico per quanto sta facendo sin qui e quindi io vedo soltanto che lei è stata in grado di portare in città eventi molto riusciti. Altro non conta per me. Le sue parole sul Lazzabaretto? Forse è stata un po’ troppo diretta". Infine, il mancato uso della Mole a pieno regime: "La cantierizzazione non ci consente di poter fare molto per motivi di sicurezza purtroppo. Il piano di recupero è molto complesso".

Pierfrancesco Curzi