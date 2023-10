La replica dell’assessore: "Il vostro modello ha fallito"

"La Notte Bianca è stata un successo e noi non abbiamo mai avuto intenzione di leggere il copione dello show di Radio 105. Invece di alimentare questa polemica sterile pensate al vostro modello che ha permesso alla città di scomparire". Angelo Eliantonio, assessore comunale ai Grandi Eventi, non arretra di un millimetro sulle considerazioni legate ai contenuti dello show clou della Notte Bianca del 7 ottobre scorso. A molti quello show non è piaciuto per i toni usati, compreso all’architetto Riccardo Picciafuco ad esempio, ex presidente del Parco del Conero e consulente del Comune per il decoro, che ha subito preso le distanze. Rispondendo all’interpellanza dell’opposizione, l’ex consigliere di Fratelli d’Italia difende la scelta sua e della giunta: "Voi di centrosinistra eravate presenti quella sera? – ha preliminarmente chiesto Eliantonio ricevendo diversi sì – Avrete notato che sul palco sono saliti tantissimi giovani e in maniera goliardica si sono sottoposti alle battute dei presentatori e assecondato lo spettacolo. Nessuno è stato costretto o minacciato con la pistola di salire su quel palco, anzi c’era la corsa per salirci. Si chiede la mia posizione e quella della giunta su quello spettacolo? Quando la proposta è goliardica e scherzosa, come è stato quella sera, quale pensate che sia la nostra interpretazione? Siamo in Italia, dove la censura non è prevista in democrazia, e non sotto il regime talebano in Afghanistan. Con Radio 105 abbiamo soltanto concordato il canovaccio della serata, non letto il copione, non si fa. E comunque ad oggi non è prevista all’ordine del giorno un’altra collaborazione con quegli artisti".

Eliantonio allarga il discorso all’intero pacchetto dell’edizione 2023 della Notte Bianca: "Si è posta l’attenzione solo sullo spettacolo di piazza Cavour senza analizzare la qualità complessiva offerta dalla serata, questo era il vero elemento determinante secondo me. Ed è stata un successo, la risposta migliore rispetto al vostro modello, i dieci anni in cui Ancona è scomparsa dai radar. Colgo l’occasione per fare un plauso e ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita dell’evento, oltre 100 artisti per 40 spettacoli. Energia pura per il capoluogo, un’aria di gioia respirata dalle persone e trasmessa dai volti sorridenti. L’evento ha avuto un enorme riverbero sull’indotto economico. In 35 giorni per due volte abbiamo organizzato un evento a cui hanno preso parte migliaia di persone senza avere problemi di ordine pubblico. Per una volta tanti giovani non sono stati costretti ad andare altrove. Sono stato consigliere d’opposizione anche io, ma non sono mai sceso nel ridicolo. Il vostro modo di fare opposizione assicura lunga vita a questa amministrazione".

p.cu.