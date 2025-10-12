La resa dei conti nel Pd: "Ricci doveva dire subito che tornava in Europa. Nuovi dirigenti ’volontari’"

Esponente "storico" del Pd anconetano, Michele Brisighelli entra nel dibattito interno al centrosinistra e ai dem dopo la pesante sconfitta alle regionali. Un ko che ha vissuto in prima persona essendosi candidato come consigliere.

Brisighelli, una sconfitta già scritta?

"Parto dicendo che difendo il progetto. Credo che si sia avanzata una proposta di governo chiara, ma non abbiamo convinto gli elettori votanti a preferirla, e gli astenuti a tornare alle urne. E non certo per loro colpa".

Cosa non ha funzionato?

"Non mi appassionano dibattiti tutti interni, assoluzioni o condanne. A ogni militante e dirigente però la responsabilità di favorire un dibattito, a seconda del proprio ruolo. Dobbiamo discutere? Si, tantissimo. Senza sconti e con la consapevolezza di mettersi in gioco. Tutti".

La scelta di Ricci di tornare in Europa l’ha spiazzata?

"Non avevo dubbi che la scelta di Matteo sarebbe stata l’Europa. Però chiarire fin da subito tali scelte magari può evitare incomprensioni".

Non crede che il centrodestra si sia mostrato più solido e compatto?

"Sbattiamo contro un radicamento molto importante che ormai il centrodestra ha realizzato in regione, non più solo al sud, dove i risultati sono netti, ma anche altrove. I metodi per realizzarlo sono anche discutibili e criticabili ma questo è".

Il crollo del Pd a Pesaro come lo legge?

"Sorprende e preoccupa, e ci dice che il cammino di ricostruzione è lungo e difficile. Credo in parte compromesso dalla vicenda giudiziaria anche se sono sicuro che finirà con un nulla di fatto. Però è anche vero che, per chi svolge la mia professione (è avvocato, ndr) impossibile negarlo, rappresentava una circostanza prevedibile, se non nei fatti certa. Sarebbe però sbagliato limitarsi a questa valutazione".

Il Pd viene accusato di aver perso il contatto coi cittadini.

"Dovrebbe essere un’azione costante anche fuori dalla campagna elettorale che è fase importante, ma non può in soli tre mesi creare o recuperare un radicamento, un’idea di governo, un rapporto politica–società che va alimentata, fatta crescere e curata ogni giorno".

Come far rialzare il Pd?

"Serve una classe dirigente che, anche con scarsità di risorse, si assuma il carico di ricostruzione su base volontaria. E’ un tema che abbiamo affossato in anni di antipolitica fine a se stessa. L’unica classe dirigente così facendo rimarrà sempre e solo quella degli amministratori. Tragico errore. Poi si perdono le elezioni, finiscono gli amministratori e muore il partito e il suo radicamento territoriale".

Le prime mosse?

"Ricostruire strutture, idee, presenza e partecipazione con un lavoro collettivo di dialogo e ascolto, continuo, città per città, paese per paese. Dobbiamo ripartire dalle prossime amministrative, Macerata, Senigallia, fino al capoluogo, che come ho sempre detto può rappresentare l’inizio della riscossa per il centrosinistra delle Marche. Ad Ancona Valeria Mancinelli è la più votata di tutte le liste, di centrosinistra e centrodestra, seguita dal sottoscritto".

Cosa vuole dire?

"Che ho intenzione di mettere a disposizione di tutto il partito e della sua ripartenza questo tesoretto, conquistato in pochissime quanto intense settimane, a fianco di persone stupende, e contraddistinto anche da una significativo risultato nel territorio della provincia. E’ tempo di ripartire, consci del fatto che i destini personali vengono sempre dopo di quelli collettivi".

Alfredo Quarta