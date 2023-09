La "resistenza" degli studenti. Nella terra confiscata alla mafia

Greta spazza, Matilde e Ludovico coltivano, Antonio, Alessandro e Matteo puliscono. Così, prendendosi cura di un pezzo di terra liberato dalla mafia, passa la mattinata un gruppo di sedicenni, iscritti alla terza del Liceo Statale Scientifico "Galilei" di Ancona. Siamo nella rigogliosa Campania, vicino al fiume Garigliano, che è il confine naturale con il Lazio. La zona, in provincia di Caserta, è controllata dal clan dei Muzzoni. Dal 2008, questo bene confiscato alla camorra, 17 ettari di terreno fertile con strutture annesse, è affidato alla cooperativa sociale "Al di là dei sogni", che fa parte del Comitato Don Peppe Diana. Qui, ogni giorno si fa la Storia. Qui, è il nostro fronte di guerra e la nostra linea gotica, dove il territorio della Repubblica italiana è occupato da una forza organizzata ostile, dai gruppi di fuoco con cui controlla il territorio l’oligarchia locale, composta dalle gens della camorra. Qui, chi lotta per liberare il territorio dalla dittatura mafiosa è un "partigiano del bene"; come Valerio Taglione, medaglia d’oro al valore civile, deceduto nel 2020 per malattia. Scout e volontario, Taglione è stato coordinatore del Comitato Don Peppe Diana e referente dell’Associazione Libera per la provincia di Caserta. A lui, ieri, a Casal di Principe è stata dedicata una cerimonia onoraria nel Museo dedicato a Don Peppe Diana. Vi hanno preso parte, accompagnati dalla cooperativa, anche i ragazzi e le ragazze del Galilei, comprendendo che la resistenza non è solo un argomento storico ma anche un’azione concreta. In effetti, la biografia di Taglione si intitola "Oltre la camorra: una storia di resistenza". Ed è una storia che riguarda tutta l’Italia, comprese le Marche, dove i beni confiscati alla mafia sono saliti a 98 (nel 2015 erano 58). Coordinato dai docenti Roberta Gambella e Livio Martinangeli, con il sostegno della preside Alessandra Rucci, il progetto scolastico che ha portato e continuerà a portare nelle prossime settimane le terze del Liceo "Galilei", qui e in altri beni liberati, è un’attività portante dell’istituto, interdisciplinare e civica. Non si tratta di un viaggio d’istruzione, infatti, ma di un vero e proprio servizio civile, realizzato in un bene pubblico dello Stato italiano, in collaborazione con Libera.

Oltre a contribuire alla liberazione del territorio dall’occupazione mafiosa, la gioventù dorica ha aiutato a guarire, vivendoci accanto, persone fragili, le cui storie, raccontate da loro stessi, insieme a quelle dei coordinatori della cooperativa, hanno costituito le ore di formazione pomeridiana. Ex tossicodipendenti, ex detenuti, pazienti psichiatrici non si distinguono dagli operatori, secondo una strategia terapeutica che ha anche implicazioni economiche. È il "budget della salute" che prevede la cogestione delle persone fragili, tra servizi pubblici e cooperativa, per l’inserimento lavorativo. Fuori dalla logica degli appalti al ribasso che non risolvono i problemi e favoriscono la criminalità. A indicare la via, con il suo esempio, è un nume tutelare di Sessa Aurunca, a cui è dedicato il bene: Alberto Varone, ammazzato dalla Camorra nel 1991 per essersi opposto all’estorsione.