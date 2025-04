"La Resistenza in periferia", libro da scoprire

Presentato giovedì sera a Senigallia, al Palazzetto Baviera, un nuovo libro sulla storia della Resistenza a Senigallia. Il volume, dal titolo "La Resistenza in periferia", edito da 1797 Edizioni, è da qualche giorno nelle librerie dove è in vendita a 20 euro: è stato realizzato in occasione dell’80esimo anniversaio della Liberazione dagli storici dell’Associazione di Storia Contemporanea ed è curato da Marco Severini, ma in 142 pagine presenta il contributo di sette autrici ed autori: il libro è stato realizzato col sostegno dell’Anpi di Senigallia, della Val Cesano e di Ascoli Piceno. Metà del libro è dedicata all’apporto dato al movimento di liberazione dagli uomini e l’altra metà da quello offerto delle donne, un apporto che non è stato minoritario e secondario come comunemente si pensa, ma coraggioso, determinato e originale. "Era da tempo avvertita l’esigenza di disporre di una pubblicazione insieme di sintesi e di ricerca sugli eventi che hanno visto protagonista il nostro territorio tra il settembre del 1943 e il settembre 1944, un anno che ha decisamente cambiato il corso degli eventi storici", hanno spiegato autrici ed autori nel corso della presentazione di giovedì sera, che è stata la prima in assoluto dell’opera: una seconda si terrà domani (domenica) alle 18 alla biblioteca di San Filippo sul Cesano, poi il volume sarà presentato a maggio al Salone del Libro di Torino.