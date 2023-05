"La responsabilità è delle istituzioni"

"Gli operatori del pronto soccorso sono da ammirare per dedizione e impegno, ma non possono e non devono essere i capri espiatori di questa situazione. Io stesso oggi (ieri, ndr) mi sono recato al pronto soccorso e ho trovato il corridoio pieno di barelle". Così il responsabile del Tribunale del Malato Pasquale Liguori a cui la famiglia preoccupata per le condizioni del nonno, si è rivolta. "I responsabili – rimarca Liguori – sono le istituzioni Ast e regionali che non affrontano il problema dei posti letto nei reparti per consentire il ricovero dal pronto soccorso. E poi la carenza di personale. Due oss per turno non possono certo bastare: oltre all’igiene e al cibo devono anche accompagnare i pazienti ai reparti o alla diagnostica. Tra l’altro abbiamo scoperto che quando ci sono molti pazienti non bastano i cuscini e nemmeno le tazze perché all’anziano è stato servito latte e caffè su un piatto fondo. Possono sembrare cose da poco ma parliamo di anziano sofferenti e lontani dai loro familiari anche per più giornate". Secondo quanto riferiscono dal pronto soccorso il paziente sarebbe arrivato in codice verde e non arancio come dicono di aver sentito i familiari e sarebbe arrivato in una delle (tante) giornate di iperafflusso nel reparto di emergenza urgenza.

sa. fe.