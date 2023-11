La rete di Borrelli salva il Brescia. In dieci pareggia con il Sudtirol

Il Brescia di Maran lotta e non si arrende e conquista un punto di assoluto significato in casa del Sudtirol. Un passo in avanti probabilmente non eclatante per la classifica, ma l’1-1 maturato al Druso di Bolzano pone in evidenza segnali importanti per la risalita che intendono fare le Rondinelle. In effetti, pur avendo chiuso il primo tempo in svantaggio e nonostante il secondo giallo rimediato da Olzer in pieno recupero, la formazione biancazzurra ha avuto la forza di rimanere in partita fino al pareggio fortemente voluto. Sul fronte opposto il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, ex di turno, può recriminare di non essere riuscito a chiudere la contesa, ma al Brescia spetta l’indubbio merito di avere continuato a lottare nonostante una gara che si è messa pericolosamente in salita. In effetti è solo il 7’ quando Tait lascia partire una sventola che fa assumere al pallone una traiettoria beffarda (complice forse un leggero tocco di Lunetta). Il pallone termina così la sua corsa alle spalle di Lezzerini e costringe gli ospiti ad un immediato inseguimento. Al 2’ di recupero Olzer incappa nel secondo giallo che lascia le Rondinelle in inferiorità numerica. Un ulteriore ostacolo che non induce alla resa la squadra di Maran, che, al contrario, ridisegna la sua formazione. L’occasione giusta arriva al 34’, quando Borrelli sbuca davanti a Poluzzi e lo trafigge per la rete del definitivo 1-1 che assegna al Brescia un punto di sicuro valore.

Luca Marinoni