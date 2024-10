La Rettore chiude la storica festa

Il palco della Sagra dell’Uva di Cupramontana sarà tutto per Donatella Rettore oggi pomeriggio (inizio 1830).

L’intramontabile cantautrice chiuderà la kermesse dopo la tradizionale sfilata dei Carri allegorici. La cantante e attrice italiana ha alle spalle oltre cinquant’anni di musica e successi. Il suo primo successo è arrivato con "Splendido splendente" nel 1979, seguita da altri brani iconici come Kobra, Lamette e Donatella. Con la sua musica ha spesso affrontato temi di ribellione e libertà personale, contribuendo a fare di lei una figura di riferimento nel panorama della musica pop italiana.

Il suo impatto va oltre la musica: è stata anche un’icona di stile e un simbolo di indipendenza e originalità.

Anche oggi non mancheranno degustazioni e stand enogastronomici per tutti i gusti. Non mancherà per il pubblico occasione di interagire cantando, ballando e accompagnando la grande cantautrice a ritmo di musica sull’onda dei suoi grandi successi. Ingresso gratuito per i bambini fino a 9 anni di età. Biglietti a 8 euro su ciaotickets.

A precedere il concerto sarà la sfilata dei carri allegorici o "vendemmiali", uno dei momenti più attesi della domenica, in cui le contrade del paese, rappresentate dai propri carri, sfilano per le vie del borgo.

Ogni carro ha un titolo e una storia sempre legati al Verdicchio, il re della Sagra dell’Uva. I carri allegorici sono il simbolo della fantasia e della creatività dei giovani cuprensi che dedicano a questa attività tutto il loro tempo libero per almeno due mesi. Ogni carro è un’opera d’arte a sé stante, spesso legato alle tradizioni locali e alle storie della comunità.

Si mettono in scena di volta in volta temi della tradizione vitivinicola declinati con l’attualità politica, sociale o storica dal gusto esilarante. La prima edizione della Sagra dell’Uva risale al lontano 23 settembre 1928, rendendola la più antica delle Marche e una delle prime in Italia. Organizzata dalla Fondazione Sagra dell’Uva, in collaborazione con il Comune di Cupramontana, la Regione Marche e la Fondazione Carifac, l’evento, giunto alla sua 87esima edizione, unisce tradizione, cultura ed enogastronomia, grazie anche alla partecipazione delle associazioni locali, tra cui Cupramontana Accoglie, Strada del Gusto eProCupramontana.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito ufficiale www.sagradelluvacupramontana.it o seguire l’iniziativa sui canali social.

Sara Ferreri