La ribellione dei Queen in un musical

Se amate i Queen sabato non prendete impegni. Al Teatro delle Muse di Ancona (ore 21) va in scena il musical ‘We will rock you’, spettacolo musicale scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, tornato nelle principali città italiane con un nuovo allestimento e un nuovo cast. Lo spettacolo, prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts, con la regia di Michaela Berlini, alla luce della grande richiesta è tornato con nuove repliche, trascinando nuovamente il pubblico in un turbinio di emozioni e divertimento, in una una straordinaria storia d’amore per la musica e la libertà.

In scena va il racconto della speranza per un futuro migliore, dell’impegno e del sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del rock and roll, dell’importanza di conoscere e della reale condivisione e del diritto di poter esprimere sè stessi.

Come sempre il ritmo della narrazione avrà quale motore trainante i pià grandi successi dei Queen, cantati in lingua originale dal vivo e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo. Così la regista Michaela Berlini descrive il nuovo adattamento in scena nel 2023: "We Will Rock You è uno spettacolo potente, sempre al passo con i tempi, per la storia che porta in scena, per i suoi personaggi, per le dinamiche che li legano e per le canzoni straordinarie, coinvolgenti e intramontabili dei Queen. Poter rimettere mano ai personaggi, esplorare le loro frustrazioni, i loro sogni e la loro voglia di battersi per un futuro migliore è un lavoro semplicemente entusiasmante e anche un grande esercizio di comprensione e critica della società in cui viviamo".

La coreografa Gail Richardson si è detta "molto entusiasta di questa edizione. Ho apportato alcune modifiche alle coreografie che alzano ancora di più l’energia dei numeri ballati, rendendo lo spettacolo ancora più dinamico ed emozionante. Il nuovo ensemble non vede l’ora di travolgervi". Aggiunge Riccardo Di Paola: "Sono molto contento di essere nuovamente il direttore musicale di ‘We Will Rock You’. Questo musical racconta la storia di un gruppo di ribelli in un futuro distopico dove la musica è stata bandita. La loro lotta per riscoprire la musica e per resistere alle forze del conformismo è un tema quanto mai attuale e sono certo che il pubblico si immergerà nelle vicende e nelle musiche di questo spettacolo coinvolgente".