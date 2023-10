La ricarica dell’auto è un miraggio: "Colonnine rotte e vandalizzate"

Le colonnine per la ricarica di auto elettriche installate sul lungomare Mameli sono inutilizzabili: "Entro fine anno saranno ripristinate". È trascorso poco più di un anno da quando una giovane, alla guida della sua Punto, era finita contro la colonnina a marca Scame per la ricarica di auto elettriche installata, insieme ad un’altra, nel parcheggio antistante la darsena turistica. Dopo i rilievi del sinistro, era partita la procedura per il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione terminata poco tempo fa. "A breve sarà ripristinato il funzionamento di entrambe e questo potrà avvenire solo con la sistemazione della colonnina danneggiata a seguito dell’incidente" fanno sapere dagli uffici preposti.

Le colonnine erano state installate anche sul lungomare Mameli, per consentire un servizio ai turisti che per due stagioni, a causa del danneggiamento, hanno dovuto farne a meno. "La prima risulta vandalizzata e distrutta – si legge nella segnalazione -. La seconda sembra integra ma è spenta. Credo sia doveroso rimuovere quella rotta anche per il danno d’immagine che produce e sia altrettanto doveroso attivare quella integra per offrire un servizio utile ai possessori di auto elettriche che visitano la città". La rimozione avverrà in concomitanza della sistemazione di entrambe. Un’altra colonnina per la ricarica di auto elettriche è presente a poca distanza dal parcheggio antistante la darsena, si trova nel parcheggio a due passi dalla stazione ferroviaria, una location scelta per garantire il servizio in una zona di passaggio. Negli ultimi anni anche alcune strutture ricettive della città si sono munite di colonnine per la ricarica elettrica delle auto, un modo per poter garantire ai clienti un ulteriore servizio. Una di queste strutture si trova proprio a due passi dalla colonnina danneggiata.