La ricatta con foto di lei nuda, il giudice:: "500 euro per ogni scatto conservato"

Lasciato dopo una breve storia clandestina avrebbe ricattato la donna chiedendole del denaro per non pubblicare foto di lei nuda, mentre facevano sesso. Una vendetta che aveva portato un personal trainer a processo per stalking e per il reato noto come revenge porn, la diffusione di immagini e video sessualmente espliciti. La vittima, a dibattimento avviato, ha deciso di ritirare la querela perché l’imputato l’ha risarcita. Era parte civile con l’avvocato Antonio Gagliardi. Il giudice Pietro Merletti ieri ha dovuto pronunciare un non luogo a procedere ma vincolato a una indicazione che ha fatto mettere per iscritto nella sentenza. L’istruttore di fitness dovrà accertarsi che anche nello spazio di archiviazione del proprio cellulare non ci siano più foto della vittima pena il pagamento di 500 euro per ogni scatto che verrà trovato. Questo per evitare che in futuro le foto possano essere diffuse. I due, entrambi residenti a Loreto, si erano conosciuti nel 2019 in un centro sportivo, dove l’imputato, 39enne, fa l’istruttore. Avevano iniziato a vedersi e la relazione era durata fino a quando non c’è stato il lockdown. Lui si arrangiava anche come muratore e l’aveva aiuta a sistemare casa. Tornati alla normalità per lei la storiella era finta ma non per lui che avrebbe iniziato a perseguitarla e a ricattarla. Avrebbe voluto del denaro, per i lavori fatti, costringendola a vedersi ancora. "Se non paghi – l’avrebbe minacciata – faccio vedere i tuoi video a tutta la palestra". Qualcuno avrebbe poi informato la donna che il 39enne stava facendo vedere i video e le foto e si è rivolta ai carabinieri.

ma. ver.