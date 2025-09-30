"La Ricerca", gli scatti di Sauro Marini in mostra

La fotografia torna protagonista alla Galleria Papini di Ancona, dove sabato (ore 18) si inaugura la mostra di Sauro Marini "2000 – 2025 La Ricerca". Fotografo anconetano molto conosciuto e apprezzato, Marini presenta un’antologica assai interessante che copre un quarto di secolo di attività. Testo critico e presentazione sono firmati da Marco Tarsetti, mentre Claudio Desideri ha curato il catalogo.

"Dopo un inizio mirato alla fotografia di architettura, con particolare attenzione a quella più antica, ho ampliato l’orizzonte e iniziato a scattare sulla base di progetti mirati, diversi dei quali li trovate in questa mostra", spiega Marini, noto anche come dell’Associazione fotografica Il Mascherone. Nel suo testo Tarsetti cita, tra le altre, la serie ‘Ancona in 8 mm’, in cui ‘troviamo panorami, anche famosissimi della nostra città rivisti però attraverso il filtro di un obiettivo fisheye. La deformazione ottica diventa trasformazione di un soggetto che resta riconoscibile ma diventa originale, modificato dallo sguardo che lo osserva e dalla tecnica che lo cattura. La realtà si trasforma in modo onirico’.

Nella serie ‘La particolare bellezza’ invece ‘l’occhio si sposta dal generale al particolare, l’obiettivo rappresenta dettagli lenticolari, quasi tattili, delle superfici lapidee dei monumenti cittadini. Se ne vede la grana, anzi la si tocca, attraverso fotografie che esaltano la bellezza minuta e minuziosa di particolari che lo sguardo distratto della quotidianità trascura’.

Orario di visita (fino al 19 ottobre): da giovedì a domenica 17.30-19.30). Info: www.sauromarini.it.