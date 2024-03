La ricetta di Bonifazi: "No ai parcheggi a raso e a via San Martino: il centro deve liberarsi"

di Pierfrancesco Curzi

Professor Floriano Bonifazi, allergologo di chiara fama e coordinatore del PIA I (Progetto inquinamento atmosferico).

Finalmente si parte, è pronto a svolgere il ruolo di consulente esterno per l’ambiente?

"La riunione dei giorni scorsi con sindaco e giunta ha cambiato le cose. Manca l’atto formale, ma ormai possiamo dire che ci siamo. Ci sono stati dei ritardi, ma nel frattempo io mi sono portato avanti col lavoro".

Rispetto ai primi contatti ha notato un cambio di passo?

"Beh sì, c’erano tutti gli assessori l’altra sera, non come le prime volte. Un segno di profondo rispetto per il mio operato. Si parte finalmente, ha ragione".

Ci sono ancora dei cavilli, degli ostacoli rispetto all’azione che lei porterà avanti sul tema ambientale?

"Ci sono stati dei punti di vista diversi, assolutamente plausibili, da parte di alcuni assessori le cui competenze si intrecciano con la mia branca, ma il confronto è servito e servirà a trovare la quadra speriamo".

Intanto la copertura finanziaria adesso è ufficiale e completa. Ha temuto che quelle risorse non ci fossero?

"Alcuni passaggi mi hanno fatto dubitare, poi ho ricevuto le necessarie rassicurazioni, L’amministrazione comunale ha messo il PIA II a bilancio preventivo e dalla Regione mi hanno sempre confermato che avrebbero fatto la loro parte".

Il sindaco ha parlato di incarico tecnico senza censure, cosa significa secondo lei?

"Voleva giustamente chiarire il mio ruolo che entra dentro diversi ambiti operativi e dunque nelle competenze di una serie di deleghe. Non vorrei essere considerato un controllore, ma un tecnico che dà pareri e non stimoli".

Come cambia il PIA tra la prima parte entrata a regime ormai da più di due anni e la versione 2.0?

"Si passa dalla diagnostica a un’evoluzione terapeutica. Insomma, si va ad incidere anche sulla cura e non soltanto sui rilevamenti e sulle cause, dai monitoraggi, essenziali certo, alle misure per incidere sulla salute delle persone".

Conferma l’applicazione di nuove centraline urbane di monitoraggio?

"Si tratta di analizzatori e non campionatori, ne dovremmo attivare due, uno in pieno centro, tra piazza Cavour e piazza Roma e si affiancheranno alle due dell’Arpam a Cittadella e alla Palombella (rispettivamente di ‘fondo’ e ‘traffico, ndr.)".

L’amministrazione comunale nei mesi scorsi ha fatto confusione su una serie di temi, specie su viabilità, sosta, mobilità e affini. Partiamo dai parcheggi a raso su piazza Pertini, cosa ne pensa?

"Ho fatto presente che sarebbe meglio non farli. Mettere 150-200 auto lì significherebbe cancellare gli effetti benefici di 1500 alberi che invece assorbirebbero l’anidride carbonica prodotta in un anno. La strategia è fare aree di sosta fuori dalla città e trovare sistemi alternativi per portare gente in centro. Serve tempo e un investimento culturale, ma bisognerà pur iniziare".

Quindi non le piace neppure il parcheggio san Martino?

"Ovviamente no, ripeto, vanno realizzati gli scambiatori fuori dall’area urbana, non dentro. Non si può far finta che non esista un problema inquinamento in centro storico dove vivono almeno 10mila persone. Lo abbiamo rilevato col PIA I, ora lì serve un’indagine di scenario per la protezione della qualità della vita".

Lei era contrario all’impianto di cremazione, come avete trovato un punto d’incontro con la giunta?

"L’impianto si farà al cimitero di Tavernelle, ma modificato rispetto ai piani. Non sarà un inceneritore, ma un crematorio dove le parti in metallo saranno differenziate e non bruciate evitando la dispersione di metalli pesanti".

Sulla centrale per la produzione di idrogeno alla Baraccola e la scuola ‘Tombari’ all Palombare, vicino al corigeneratore di Anconambiente invece si va avanti.

"Non posso arrivare dappertutto".