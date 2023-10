La ricetta di Pierpaoli: "Un approdo al giorno"

"Con un approdo al giorno delle crociere, sette giorni su sette, per buona parte dell’anno Ancona riceverebbe un grande impulso e i benefici sarebbero per tutti". Così Marco Pierpaoli, segretario della Confartigianato Imprese di Ancona e Pesaro-Urbino intervistato dal Carlino. Il manager anconetano, da sempre attento ai temi dello sviluppo della città in relazione al suo porto, non ha dubbi sui vantaggi creati dallo sviluppo di uno dei settori costantemente in crescita a livello mondiale dopo il dramma della pandemia. Un periodo nero attraverso cui è passato anche il capoluogo dorico che adesso sta cercando di capire come orientarsi proprio sul fronte delle crociere. Dopo lo stop forzato nel biennio 2020-21, Msc ha confermato i circa 30 attracchi l’anno oltre alle toccate saltuarie di altre compagnie internazionali. Di fatto si è tornati ai ritmi e ai numeri del periodo pre-Covid.

Secondo Pierpaoli servirebbe un cambio di passo: "Di recente mi è capitato di visitare Palermo e il suo sistema di accoglienza dei crocieristi, una collaborazione tra operatori del settore e le categorie per potenziare il sistema. Ci sono addirittura i tassisti che fanno da ciceroni per i turisti che scendono dalle navi – racconta Pierpaoli – Come accennavo prima, lì a Palermo arriva una nave al giorno tutti i giorni e le ricadute sul territorio sono evidenti. Penso all’indotto anche esterno al porto che ne trae forte giovamento. I servizi sono di buon livello, comprese le attività ricettive, e l’organizzazione ha fatto sì che quei flussi possano essere accolti senza problemi. A Palermo sono stati in grado di creare business per tutti e lo stesso accade in altre realtà portuali mondiali che hanno aperto al crocerismo".

Pierpaoli non entra nelle vicende tecniche tra amministrazione comunale, Authority, compagnie private e la politica in genere che da tempo stanno dibattendo sulla progettualità per il futuro dello scalo: "Penso che se ad Ancona arrivassero più navi da crociera sarebbe diverso per tanti aspetti – puntualizza il segretario di Confartigianato del capoluogo – e avere anche noi più navi durante la settimana che toccano la città sarebbe molto importante. In linea generale è un tema molto complesso quello che le istituzioni stanno affrontando. Io non so cosa si siano detti nelle riunioni sul futuro del settore ad Ancona, aspettiamo tutti di capire cosa accadrà. Posso dire, tuttavia, che il porto dovrebbe attrezzarsi, ma non sta a me annunciare come, se attraverso il molo Clementino, la penisola o altro. Dico solo che fare marketing con un solo approdo settimanale non è facile per gli operatori commerciali. Secondo me serve un’evoluzione della visione per quanto riguarda il futuro del turismo e dell’imprenditorialità del territorio".

