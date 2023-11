La ricetta di Possanzini: : "Con i tifosi feeling speciale"

La dodicesima giornata del girone A di serie C offre al Mantova capolista la possibilità di scendere in campo conoscendo già il risultato delle dirette concorrenti. In effetti dopo gli anticipi di ieri sera e le partite odierne, la squadra di Possanzini giocherà domani in posticipo, ospitando al Martelli la Pergolettese.

La compagine gialloblù è sicuramente temibile e la parola d’ordine per i virgiliani è quella di mantenere i piedi per terra (senza nemmeno guardare la classifica), ma il confronto con la formazione cremasca può essere l’occasione giusta per consolidare l’entusiasmo che sta accompagnando finora i biancorossi. Per raggiungere questo obiettivo mister Possanzini indica ai suoi una strada ben precisa, quella del gioco e della personalità.

Possanzini: "Il primo posto ci dà grandi stimoli. Con i tifosi è nato un feeling speciale".

"C’è ancora tanto da lavorare - è l’analisi del momento in casa biancorossa del tecnico Davide Possanzini - ma sto vedendo maturità e la giusta mentalità".

Sono queste le fertili basi sulle quali il Mantova può poggiare una stagione ricca di soddisfazioni ma l’esame Pergolettese non è scontato.

Luca Marinoni