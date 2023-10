La richiesta di Silvi: "Tombini ostruiti, vanno puliti subito"

"Effettuare la dovuta manutenzione in vista del maltempo, prevenire prima è meglio che curare dopo". Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Danilo Silvi, si rivolge all’amministrazione comunale in vista dell’arrivo ormai imminente del brutto tempo. Silvi chiede "un intervento tempestivo da parte degli operai comunali per pulire i tombini, molti dei quali, e non solo in centro, sono completamente ostruiti", ma anche di "monitorare le caditoie dove è possibile e tenere sotto controllo gli argini del fiume Giano nel tratto che attraversa la città". "Sono stati sia residenti che commercianti a chiedere una mia presa di posizione – spiega Silvi –, in quanto stanchi di provvedere da soli, privatamente, alla manutenzione che spetterebbe al Comune. Fabriano versa in condizioni precarie, con una manutenzione assente e come già accaduto l’anno scorso l’arrivo del maltempo peggiorerà la situazione. Perciò chiedo al sindaco di attivarsi e avviare un tempestivo programma di manutenzione sia ordinaria che straordinaria per non farci trovare impreparati con l’arrivo dei temporali".