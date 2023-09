La Rievocazione di Loreto Ecco la Corsa del Drappo

Si avvicina il giorno clou per la ‘Corsa del Drappo’ di Loreto, evento organizzato dall’Associazione dei Rioni della città mariana. Questa sera (ore 20), giorno della vigilia, si terrà la cena dei Rioni in piazza Leopardi, allietata da tanta bella musica.

Intorno alle ore 21.30 ci sarà l’abbinamento cavallo-rione tramite sorteggio. Domani sarà finalmente il giorno della Corsa del Drappo. La giornata si aprirà alle ore 15.30 in via Fratelli Brancondi con la tradizionale sfilata storica che precede la corsa. Il via è previsto alle ore 16. La corsa consiste nel lanciare i cavalli al galoppo lungo la salita che porta al quartiere Montereale, un rettilineo che misura all’incirca 450 metri, dove nove cavalli, ognuno dei quali rappresenta un rione di Loreto, si danno battaglia per la vittoria in tre avvincenti manche. Ognuno dei nove rioni è rappresentato dai suoi colori.

Prima della gara infatti si tiene lo spettacolo folcloristico con sfilata dei vestiti dell’epoca accompagnata dai suoni della banda comunale. Quando si concludono le tre batterie eliminatorie, ognuna delle quali vede affrontarsi tre rioni, vengono stabiliti i tre finalisti che disputeranno la finale. I vincitori si scontrano poi nella gara finale che assegna il Drappo, il vessillo che decreta la vittoria del rione. I nove capi dei rioni quest’anno sono Katia Mazziero (Ponte), Gabriele Cingolani (Piana), Daniela Gatto (Monte), Sergio Astuti (Villa), Sergio Serenelli (Stazione), Fausto Pirchio (Grotte), Mariella Sampaoli (Costabianca), Simone Prenna (Mura) e Massimiliano Politi (Pozzo). Ma la manifestazione non termina qui. In serata, alle ore 21, da Porta Romana prenderà il via il corteo storico, preceduto dalla Banda cittadina, che accompagnerà il Re Vittorio Emanuele al ‘Ballo del Re’. Meta finale (ore 21.30) piazza Papa Giovanni XXIII.