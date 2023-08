La rievocazione storica C’è la Contesa dello Stivale

Torna a Filottrano la Contesa dello Stivale, la 44esima edizione della rievocazione storica tra le più longeve e radicate della regione Marche. Tamburi, chiarine, sbandieratori, armati, danzatrici, nobili e popolani, la città è pronta, vestita a festa con il suo abito migliore.

La contesa risale al 1466, quando i continui scontri di confine turbavano i rapporti tra Filottrano e Osimo. Quest’anno è in programma da domani a domenica, quattro giornate per immergersi in un’atmosfera pienamente medievale.

Domani alle 18 in centro storico apertura della prima taverna e alle 21 in piazza Cavour giochi medievali tra contrade. Venerdì sera è in programma l’investitura del Capitano del popolo e il giuramento dei capi contrada e poi ancora giochi medievali tra i rioni, tra cui il tanto atteso tiro alla fune. Sabato in piazza Garibaldi sarà allestito l’accampamento Armati della Società dello stivale e ci saranno le prove di tiro con l’arco con il Gruppo arcieri San Michele.

In piazza Dante i giochi di una volta e in largo Carbonari le prove sbandieratori della Società filottranese. Alle 18 il corteo della minicontesa, alle 20 in corso del popolo la corsa dei piccoli si accende e alle 22 spettacolo degli sbandieratori juniores, dei Tamburi coreografia e della Compagnia delle spille, spettacolo teatrale per bambini prima della Contesa juniores.

Domenica gran finale alle 23 con la 44esima Contesa dello stivale, una corsa a staffetta al termine della quale la contrada vincitrice alle 23.30 incendierà il fantoccio di paglia che rappresenta l’ignoto cavaliere osimano che si fece sfilare lo stivale fuggendo. La vittoriosa dovrà conservare per un anno intero lo stemma dello stivale come simbolo di vittoria sulle altre contrade. L’ingresso è libero.